Sterbegottesdienst am 26. Dezember in Oberbozen

Oberbozen – Im Alter von 87 Jahren ist gestern, 20. Dezember 2023, der Priester Ludwig Patscheider verstorben. Patscheider war viele Jahre lang Pfarrer in Partschins und später in Oberbozen. Der Sterbegottesdienst wird am Dienstag, 26. Dezember 2023, in Oberbozen gefeiert.

Ludwig Patscheider wurde am 18. Mai 1936 in Pedroß (Langtaufers) geboren und am 29. Juni 1959 in Brixen zum Priester geweiht. Von 1959 bis 1969 war er als Kooperator in St. Valentin auf der Haide, Schluderns, Mals und Sexten tätig. Im Jahr 1969 wurde Patscheider zum Kurat in Planeil und Plawenn ernannt, wo er bis 1976 wirkte. Danach war er bis 1993 Pfarrer in Partschins. Anschließend, bis 2010, war er Pfarrer in Oberbozen am Ritten. Nachdem er 2010 von seinem Amt als Pfarrer entbunden wurde, wirkte er weiterhin als Seelsorger in Oberbozen.

Der Trauergottesdienst für Altpfarrer Ludwig Patscheider findet am kommenden Dienstag, 26. Dezember 2023, um 14.30 Uhr in Oberbozen statt mit anschließendem Trauerzug zum Friedhof in Maria Himmelfahrt. Dem Sterbegottesdienst steht Bischof Ivo Muser vor.