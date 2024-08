Priester Markus Küer verstorben

Von: luk

Ahrntal – Im Alter von 91 Jahren ist heute Mittwoch, 21. August 2024, der Priester Markus Küer in St. Johann in Ahrn verstorben. Küer wirkte unter anderem als Pfarrer in Sexten und in St. Johann. Der Trauergottesdienst für Markus Küer wird am kommenden Samstag, 24. August 2024, um 14.00 Uhr in St. Johann gefeiert.

Markus Küer wurde am 14. April 1933 in Lappach geboren und am 29. Juni 1959 in Brixen zum Priester geweiht. Zwischen 1960 und 1973 wirkte er als Kooperator in Terenten, Mauls, Bruneck und in Maria Himmelfahrt/Bozen. Im Jahr 1973 wurde Küer Pfarrer in Sexten, wo er bis 1989 wirkte.

Anschließend war Küer bis 2009 als Pfarrer in St. Johann/Ahrn tätig. Im Jahr 2009 wurde Küer von seinem Auftrag als Pfarrer entbunden, war aber weiterhin in der Seelsorge in der Pfarrei St. Johann in Ahrn tätig.

Seinen Lebensabend verbrachte er im Seniorenheim Georgianum in St. Johann. Den Trauergottesdienst für Markus Küer feiert Bischof Ivo Muser am kommenden Samstag, 24. August 2024, um 14.00 Uhr in St. Johann. Anschließend wird der Verstorbene im Friedhof von Lappach beigesetzt.