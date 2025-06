Priester Renzo Roat verstorben

Von: mk

Leifers – Im Alter von 84 Jahren ist Don Renzo Roat am 13. Juni 2025 verstorben. Roat wirkte unter anderem als Seelsorger in Bozen und Bruneck. Der Trauergottesdienst für Don Renzo Roat wird am Donnerstag, 19. Juni 2025, um 14.30 Uhr in der Pfarrkirche von Leifers gefeiert.

Renzo Roat wurde im Jahr 1941 in Leifers geboren und trat dem Karmeliter-Orden (OCD) bei. 1968 empfing er in Venedig die Priesterweihe. Es folgten mehrere Jahre in der Mission, bevor Roat ab 1984 für 18 Jahre als Militärseelsorger im italienischen Heer wirkte.

Ab 2002 wirkte Roat als Seelsorger in der Karmeliterkirche in der Prinz-Eugen-Straße in Bozen. Drei Jahre später, 2005, übernahm er die Seelsorge für die italienischsprachigen Gläubigen in Bruneck. Dort wirkte er zehn Jahre lang, bis er im August 2015 von seinen Aufgaben entbunden wurde.

Seinen Ruhestand verbrachte Renzo Roat wieder in seiner Heimatstadt Leifers. Den Trauergottesdienst für Don Renzo Roat feiert Bischof Ivo Muser am Donnerstag, 19. Juni 2025, um 14.30 Uhr in der Pfarrkirche von Leifers. Anschließend erfolgt die Beisetzung auf dem Friedhof in der Weißensteiner Straße.