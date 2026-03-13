Psychische Gesundheit: 7.700 Südtiroler werden befragt

Von: mk

Bozen – In diesen Tagen erhalten 7.700 zufällig ausgewählte Bürgerinnen und Bürger in ganz Südtirol einen Brief vom Institut für Allgemeinmedizin und Public Health Bozen. Sie werden eingeladen, an der Studie „Mentale Gesundheit von Frauen und Männern in Südtirol“ teilzunehmen.

Die Studie unter der Leitung von Dr. Barbara Plagg untersucht, wie Lebensumstände, gesellschaftliche Erwartungen und Geschlecht mit dem seelischen Wohlbefinden zusammenhängen. Ziel ist es, wissenschaftliche Grundlagen für eine bedarfsgerechte Weiterentwicklung der psychischen Gesundheitsversorgung in Südtirol zu schaffen.

Die Befragten werden im Rahmen einer Zufallsauswahl aus dem Register der in Südtirol ansässigen Personen ausgewählt. Diese zufällige Auswahl ist entscheidend, damit Menschen aus unterschiedlichen Lebenssituationen berücksichtigt werden. Nur wenn möglichst viele der ausgewählten Personen teilnehmen, entsteht ein realistisches Bild für ganz Südtirol.

Die Teilnahme ist freiwillig. Die erhobenen Daten werden anonym ausgewertet, sodass niemals ein Rückschluss auf die befragte Person möglich ist. Die Beantwortung des Fragebogens dauert etwa 15 Minuten und erfolgt online. Am besten funktioniert die Darstellung am Computer oder Tablet.