Winnebach: 900 Gramm Drogen sichergestellt

Winnebach – Vor einigen Tagen haben die Carabinieri einen 53-jährigen Einheimischen festgenommen, in dessen Haus über 900 Gramm verschiedenster Drogen sichergestellt werden konnten.

Die Fährte zum besagten Mann fand man über Umwege. Im Vorfeld wurde nämlich im Rahmen eines gewöhnlichen Streifendienstes ein 46-jähriger Toblacher angehalten, in dessen Auto die Spuren von Kokain festgestellt wurden. Da sich der Toblacher weigerte, den Carabinieri ins Krankenhaus zu folgen, um sich dort eines Tests zu unterziehen, wurde er auf freiem Fuß angezeigt.

In der Auseinandersetzung mit der Frage, woher die Drogen stammten, erinnerte man sich, den 46-Jährigen vor einiger Zeit in der Nähe des Hauses eines polizeibekannten Einheimischen in Winnebach gesehen zu haben, eben der genannte 53-jährige Pusterer, weshalb man sich zur Hausdurchsuchung entschloss.

Der von Drogenhunden begleitete Einsatz brachte daraufhin 760 Gramm Haschisch, 90 Gramm in 15 Hüllen gepacktes Kokain, 64 Gramm Marihuana, eine Tablette Ecstasy (MDMA), drei elektronische Präzisionswaagen, 260 Hanfsamen sowie 4.600 Euro Bargeld zum Vorschein.

Die Drogen wurden beschlagnahmt und ins Drogenlabor von Leifers zur Analyse gebracht. Der mutmaßliche Dealer wurde festgenommen.