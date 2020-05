Pustertal: 50-Jähriger bei Waldarbeiten abgestürzt

St. Martin in Gsies – Bei einem Arbeitsunfall in St. Martin in Gsies ist heute um 14.30 Uhr ein 50-jähriger Mann erheblich verletzt worden.

Er war bei Waldarbeiten in felsigem Gelände abgestürzt.

Der Patient wurde vor Ort vom Notarztteam Innichen erstversorgt und anschließend vom Rettungshubschrauber Pelikan II ins Brunecker Spital geflogen.