Arbeiten von 20.00 bis 5.00 Uhr

Pustertal: Asphaltierungsarbeiten auf der SS49 beginnen

Montag, 06. Oktober 2025 | 14:03 Uhr
Von: Ivd

Prags – Heute um 20.00 Uhr beginnen die Arbeiten zur Erneuerung des Straßenbelags auf der Pustertaler Staatsstraße. Im Abschnitt zwischen der Zufahrt Prags und der Westzufahrt Niederdorf wird bis Freitag in den Nachtstunden asphaltiert. “Die Durchführung der Arbeiten ist notwendig und wird den Verkehr aufgrund der Nachtarbeiten nahezu unbeeinflusst lassen”, erklärt Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider.

“Die Erneuerungsarbeiten sind aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens und der vorhandenen Schäden auf der Strecke erforderlich”, ergänzt Götz Rufinatscha, Amtsdirektor im Straßendienst Pustertal.

Neben der Belagsarbeit ist geplant, auch die Reprofilierung der Querneigungen vorzunehmen, um die Oberflächenentwässerung zu verbessern. Diese Maßnahme trage nicht nur zur Verlängerung der Lebensdauer des Asphalts bei, sondern ermögliche auch eine effizientere Durchführung des Winterdienstes und eine bessere Instandhaltung der Straße.

Um die Auswirkungen auf den Verkehr so gering wie möglich zu halten, werden die Asphaltierungsarbeiten ausschließlich in den Nachtstunden (20.00 Uhr bis 5.00 Uhr) durchgeführt. “Während dieser Zeit wird der Verkehrsfluss durch eine Einbahnregelung, die von Straßenarbeitern überwacht wird, aufrechterhalten. Zusätzlich werden an den Übergängen zwischen der abgefrästen Fläche und dem verbleibenden Belag Plastikrampen installiert”, erklärt Rufinatscha.  Diese sollen dafür sorgen, dass die betroffenen Streckenabschnitte – und vor allem die Übergänge zwischen gefrästen Abschnitten und Bestand – problemlos befahren werden können, ohne dass Schäden am Fahrzeug zu befürchten sind. So werde versucht, den Verkehr möglichst flüssig zu halten und Rückstauungen zu vermeiden.

Bezirk: Pustertal

