Pustertal: Betrunken und mit Sommerreifen Unfall verursacht

Bei Trunkenheit am Steuer schaut die Polizei gerade besonders genau hin

Bozen – Um das Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss einzudämmen, hat die Straßenpolizei vom 5. bis 11. Dezember eine Kontrolloperation auf Autobahnen und Staatsstraßen in Südtirol durchgeführt.

Dabei wurden 81 Autofahrer zum Blasen gebeten. Außerdem wurden neben einem Alkoholtest auch Tests auf andere Substanzen veranlasst.

In diesem Zusammenhang wurde bei zwei Autofahrern Trunkenheit am Steuer festgestellt. In einem Fall – im Pustertal – verursachte der 64-jährige Fahrer mit rund einem Promille Alkohol im Blut einen Unfall. Er verlor bei Schneefall und mit Sommerbereifung die Kontrolle über seinen Pkw und prallte gegen ein anderes Auto.

Insgesamt haben die Exekutivbeamten auf der Straße 512 Fahrzeuge überprüft und dabei 162 Verstöße festgestellt. 20 Führerscheine und 17 Fahrzeugscheine wurden eingezogen.