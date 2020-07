Pustertal: Dieselschmuggler in der Nähe der Grenze erwischt

Winnebach – Die Carabinieri von Winnebach haben am Montag einen Österreicher wegen eines illegalen Dieseltransports angezeigt.

Der Mann ist am frühen Nachmittag auf der Straße in der Nähe des Grenzübergangs von den Carabinieri in seinem Pick-up aufgehalten worden.

Der Bauarbeiter aus Kärnten erklärte den Exekutivbeamten, dass er beabsichtige, Material im Anhänger des Wagens zu transportieren. Allerdings vergaß der Mann zu erwähnen, was sich im unterhalb der Ladeoberfläche des Fahrzeugs befand.

Die Carabinieri entdeckten 13 Kanister, die insgesamt 25 Liter Diesel enthielten. Doch damit nicht genug: In einem Tank mit rund einem Kubikmeter Volumen befanden sich 1.325 Liter Dieselöl.

Der 48-Jährige aus Heiligenblut am Großglockner konnte keine plausible Erklärung dafür liefern, wie der Treibstoff auf seinen Wagen kam.

Die Carabinieri haben das Dieselöl beschlagnahmt und den Mann angezeigt. Er riskiert eine Haftstrafe von sechs Monaten bis zu drei Jahren. Als Geldstrafe droht ihm das Zwanzigfache der Abgaben, die durch den Schmuggel hinterzogen wurden. In jedem Fall fällt die Summe nicht geringer als 7.746 Euro aus.