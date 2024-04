Quästor lässt 30-Jährigen abschieben

Bozen – Die Polizei hat in Bozen einen weiteren mutmaßlichen Drogendealer am Montagnachmittag festgenommen. Der Mann wurde in der Garibaldi-Straße aufgehalten.

Bei der Kontrolle wurde er als B. Y., ein 30-jähriger Staatsbürger aus Gambia, identifiziert. Der Mann ist bereits vorbestraft – unter anderem wegen Drogenhandels – und geht keiner regulären Arbeit nach. Außerdem hält er sich illegal im Staatsgebiet auf. Bereits zu Beginn der Kontrolle legte er ein nervöses Verhalten an den Tag.

Wie aus der Datenbank des Innenministeriums hervorging, war B. Y schon im Jänner in der Kapuzinergasse von der Polizei mit 15 Dosen Kokain und einem Stück Haschisch in einer E-Zigarette aufgegriffen worden.

Außerdem liegt gegen ihn ein Vollstreckungsbefehl vor. Demnach muss er wegen einer Schlägerei in einem Lokal in der Perathoner-Straße im Jahr 2018 eine Haftstrafe von drei Monaten abbüßen. Der Mann wurde deshalb ins Bozner Gefängnis überstellt. Quästor Paolo Sartori hat parallel dazu ein Dekret zur Abschiebung des Mannes unterzeichnet.