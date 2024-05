Quästor Paolo Sartori lässt Bar “Mon Amour” schließen

Bozen – Der Quästor Paolo Sartori hat die Lizenzentziehung und die sofortige Schließung der Bar “Mon Amour” in der Postgasse von Bozen angeordnet. Die Maßnahme, die für 15 Tage gilt, wurde aufgrund ernsthafter Probleme für die öffentliche Ordnung und Sicherheit der Bürger ergriffen, die sich in letzter Zeit und insbesondere in dieser Woche ergeben hatten.

Beamte der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Bozen und der Kriminalprävention der Staatspolizei stießen am vergangenen Dienstagabend auf eine potenziell gefährliche Situation in einem erhöhten Bereich der Bar “Mon Amour”. Die Bar befand sich in einem äußerst schlechten hygienischen Zustand, mit verschiedenem Material, darunter einige Balken, die auf einer großen Fläche des Bodens lagen und die Gefahr einer potenziellen Fallgefahr in den unteren Bereich der Bar bargen.

Laut dem Eigentümer war dieser Bereich des Lokals gerade im Renovierungsprozess und für die Öffentlichkeit gesperrt. Allerdings gab es weder am Eingang Warnschilder noch eine Absperrung der Zugangstreppe zu diesem Bereich, an dem sogar Sitzgelegenheiten vorhanden waren, die teilweise belegt waren.

Während der Kontrolle identifizierten die einschreitenden Ordnungskräfte einen Ausländer in diesem Bereich, der bereits zahlreiche Vorstrafen für verschiedene Straftaten aufwies und illegal im Besitz von Betäubungsmitteln war. Gegen ihn erließ der Quästor eine Ausweisungsverfügung mit gleichzeitiger Anweisung zur Ausreise aus dem Staatsgebiet.

Insgesamt wurden bei der Kontrolle 10 Personen identifiziert, von denen sechs wegen verschiedener Delikte vorbestraft und/oder polizeilich bekannt waren: schwerer Raub, Diebstahl, Widerstand gegen die Polizei, Drogenhandel, Verfolgung, sexuelle Nötigung, Gewalt, Widerstand und Beleidigung eines Amtsträgers, Hehlerei, unbefugtes Betreten von Grundstücken oder Gebäuden, Beschädigung oder Verunstaltung natürlicher Schönheiten und Einwanderungsdelikte.

Die Bar war bereits im Dezember letzten Jahres geschlossen worden, da sie als “regelmäßiger Treffpunkt für vorbestrafte oder gefährliche Personen und als erhebliche Gefahr für die öffentliche Ordnung, Moral und Sicherheit” galt.

Ebenfalls im Dezember letzten Jahres kam es in der Bar zu einer gewaltsamen Schlägerei zwischen vier Personen, nachdem zwei offensichtlich betrunkene Gäste “unangemessene” Bemerkungen gegenüber einer Bardame gemacht hatten. Die Schlägerei setzte sich dann auf dem nahe gelegenen Pfarrplatz fort, wo die vier mit Tritten und Schlägen aufeinander einschlugen, was bei den Bürgern große Besorgnis auslöste und zwei Einsatzkräfte der Staatspolizei “Volanti” zum Einschreiten zwang.

Bei den regelmäßigen Kontrollen, die die Polizei in den letzten Monaten in der Bar “Mon Amour” durchgeführt hat, wurden mehrere Personen mit Vorstrafen identifiziert.