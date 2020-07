Quarantäne-Skandal in Abtei: Bernardi tritt zurück

Abtei – Bereits erste Absagen von Gästen, die gebucht haben, soll es im Gadertal nach dem Quarantäne-Skandal gegeben haben. Der Präsident des Tourismusverbands Abtei, Oscar Alfreider, führt dies auf den Vorfall zurück, der jüngst für Schlagzeilen gesorgt hat, wie er in einem Radiointerview erklärt hat.

Wie berichtet, hat sich der Direktor des Tourismusvereins Abtei, Jan Paul Bernardi, nicht an die Quarantänevorschriften gehalten. Durch sein Fehlverhalten habe er dem Tourismus im Gadertal großen Schaden zugefügt, betont Alfreider.

Am heutigen Montag haben bei einer Krisensitzung alle Tourismusvertreter im Gadertal über weitere Konsequenzen beraten. Bernardi hat nun die Kündigung eingereicht, berichtet Alto Adige online.

Die Carabinieri waren nach einem Hinweis der Hygieneabteilung des Sanitätsbetriebes aktiv geworden. Der 24-Jährige aus Abtei wurde am 10. Juli positiv auf den neuartigen Erreger SARS-CoV-2 getestet. In der Folge wurden sowohl er als auch seine Eltern, mit denen er zusammenlebt, unter häusliche Quarantäne gestellt.

Doch der junge Mann aus Abtei nahm die Sache nicht ernst. Wie die Carabinieri nach Ermittlungen feststellen mussten, war er bereits am 10. Juli nach dem positiven Test an seinem Arbeitsplatz aufgetaucht. Außerdem nahm er an der “Happy hour” mit Freunden teil. Tags darauf war er auch auf eine Studienabschlussfeier auf einer Hütte in Corvara gegangen. Auch in den nachfolgenden Tagen war er mehrfach in öffentlichen Lokalen im Tal gesehen worden – stets ohne chirurgische Maske.

Auch die Eltern des 24-Jährigen beugten sich nicht den Quarantänebestimmungen und gingen weiterhin arbeiten.

Die Folge war: Sanitätsbetrieb und Carabinieri haben sämtliche Kontaktpersonen der Familie ausgeforscht und alle vorsorglich unter Quarantäne gestellt. Es handelt sich dabei um rund 40 Personen.

Vater, Mutter und der 24-jährige Sohn wurden bei der Staatsanwaltschaft wegen fahrlässigen Auslösens einer Epidemie angezeigt.