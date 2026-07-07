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Schock auf dem Radweg in Bozen

Radfahrer leisten Vollbremsung: Riesige Äste nieder gekracht

Dienstag, 07. Juli 2026 | 08:55 Uhr
Radfahrer, Radweg Wien radfahren fahrrad
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Von: mk

Bozen – Für Schrecksekunden hat am Montag ein gefährlicher Zwischenfall auf dem Radweg in der Bozner Genua-Straße gesorgt. Im Abschnitt zwischen der Rombrücke und der Rovigo-Straße brachen zwei mächtige Äste eines Baumes plötzlich ab und krachten mit voller Wucht auf die Strecke. Dass niemand verletzt wurde, ist lediglich einer glücklichen Fügung und der Geistesgegenwart mehrerer Radfahrer zu verdanken.

Zum Zeitpunkt des Vorfalls befanden sich weder Radfahrer noch Fußgänger exakt an der betroffenen Stelle. Die herabstürzenden Äste hätten andernfalls zu schwersten Verletzungen führen können.

Einige herannahende Radfahrer erkannten die Gefahr im letzten Moment und schafften es gerade noch rechtzeitig zu bremsen. Sofort schlugen sie Alarm.

Wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet, griff die Feuerwehr ein, um den betroffenen Abschnitt zu sichern und den Radweg freizuräumen. Im Anschluss wurde der Baum auf seine Stabilität hin geprüft.

Bezirk: Bozen

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