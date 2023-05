Räuber hilft bei der Suche nach gestohlenem Fahrrad, doch dann…

Bozen – Ein Bozner im mittleren Alter hat erst kürzlich ein bitteres Abenteuer erlebt. Weil seiner Tochter in der Nähe des Verdi-Platzes das Fahrrad gestohlen worden war, wollte er am 30. April danach Ausschau halten und die Straßen in der näheren Umgebung seiner Wohnung durchforsten.

Zumindest eine leise Hoffnung hatte er und befragte deshalb auch mehrere Passanten. Plötzlich traf er auf einen 25-jährigen Nicht-EU-Bürger, der ihm prompt bei der Suche seine Hilfe anbot, berichtet das Tagblatt Dolomiten.

In der Nähe des Eurac-Gebäudes stellte sich allerdings heraus, was der Begleiter wirklich wollte. Der Mann zückte ein Messer und hielt es dem Bozner an den Bauch. Gleichzeitig verlangte er dessen Handy und das ganze Bargeld, das er bei sich hatte.

Der Bozner sah sich gezwungen zu gehorchen. Nachdem der mutmaßliche Täter die Flucht ergriffen hatte, verständigte er die Ordnungskräfte.

Diese konnten den Täter bald aufspüren und festnehmen – dank einer App zur Handyortung. Am Mittwoch hat der Richter den Mann in U-Haft ins Gefängnis überstellt.