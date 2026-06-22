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Die Polizei löste eine Alarmfahndung aus

Rammbock-Einbruch in Juwelier in Innsbruck

Montag, 22. Juni 2026 | 08:00 Uhr
Die Polizei löste eine Alarmfahndung aus
APA/APA/MAX SLOVENCIK/MAX SLOVENCIK
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Von: apa

Drei maskierte Täter haben in der Nacht auf Montag in einen Juwelier in der Amraser Straße in Innsbruck eingebrochen. Sie fuhren mit einem Fahrzeug in die Auslagen des Geschäftes, berichtete die Polizei. Vitrinen wurden eingeschlagen, offenbar Schmuck und Wertgegenstände gestohlen. Die Täter flüchteten daraufhin mit einem auffällig lauten, eventuell PS-starken, dunklen Pkw in unbekannte Richtung, wie es hieß.

Eine Alarmfahndung für den Großraum Innsbruck wurde ausgelöst. Die Ermittlungen waren im Gange. Der Überfall hatte sich gegen 3.30 Uhr ereignet.

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