Randalierer schleudern Steine gegen die Eurac

Bozen – In der Nacht von Freitag auf Samstag haben Randalierer beim Forschungszentrum der Eurac in der Drususallee in Bozen Steine gegen eine verglaste Tür geschleudert. Die Spuren waren am Tag danach deutlich sichtbar.

Konkret handelt es sich um die Eingangstür des Bistrots der Eurac. Sie befindet sich in Richtung des Fahrradwegs.

Offenbar hat jemand zweimal einen schweren Stein dagegen geschleudert. Obwohl das Glas nicht völlig zerborsten ist, muss es wohl ausgetauscht werden, berichtet die italienische Tageszeitung Alto Adige.

Unterdessen herrschte auf dem Herzogspark in Bozen nach der School’s-Out-Party am Freitag das schiere Chaos am Samstag. Der Park war übersät mit Abfällen.

Cornelia Brugger, Präsidentin des Stadtviertels Gries-Quirein, findet scharfe Worte: Das Ende des Schuljahres zu feiern, sei in Ordnung. Doch deshalb dürfe nicht den Respekt vor öffentlichen Plätzen in der Stadt abhandenkommen. Es sei die Aufgabe der Eltern, diese Werte ihren Kinder zu vermitteln, erklärt Brugger.