Raser mit 207 km/h von Tiroler Polizei erwischt

Von: apa

Ein Raser, der mit seinem Pkw mit 207 Stundenkilometern auf der Inntalautobahn (A12) im Tiroler Oberland unterwegs war, ist am Samstagabend von der Polizei aus dem Verkehr gezogen worden. Der 21-Jährige wurde kurz nach 19.00 Uhr von einer Zivilstreife der Autobahnpolizeiinspektion Imst mit einem mobilen Radargerät im Gemeindegebiet von Karres “geblitzt”. In diesem Bereich beträgt die erlaubte Höchstgeschwindigkeit 100 km/h.

Der 21-Jährige konnte bei der Betriebsumkehre nach dem Roppener Tunnel angehalten werden. Zum Zeitpunkt der Geschwindigkeitsübertretung herrschte reger Reiseverkehr, betonte die Landespolizeidirektion am Sonntag in einer Aussendung. Dem Lenker wurde an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen und sein Pkw vorläufig beschlagnahmt. Der junge Mann wird der Bezirkshauptmannschaft Imst angezeigt.