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Der 24-Jährige entkam der Polizei

Raser stoppte nicht vor Polizisten mit gezogener Waffe

Montag, 03. August 2026 | 15:35 Uhr
Der 24-Jährige entkam der Polizei
APA/APA/THEMENBILD/FOTOKERSCHI.AT/WERNER KERSCHBAUM
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Ein 24-jähriger Raser hat sich in der Nacht auf Samstag nicht einmal von einem Polizisten mit gezogener Waffe stoppen lassen. Einer Streife war auf der A1 kurz vor der Ausfahrt Eberstalzell (Bezirk Wels-Land) der Pkw aufgefallen, laut Fahrzeugabfrage besitzt der Halter derzeit keinen Führerschein, weshalb er zum Anhalten aufgefordert wurde. Zunächst folgte der Pkw auch noch dem Dienstwagen, bog jedoch dann nicht von der Autobahn ab, sondern beschleunigte, so die Polizei.

Die Zivilstreife nahm die Verfolgung auf, der Tacho zeigte 205 km/h. Bei Sattledt verließ der Flüchtige dann die A1 und raste durch das Ortsgebiet, hieß es weiter. Kurz nach einem Bahnübergang wollte der Mann hinter einer Verkehrsinsel wenden, musste aufgrund eines Randsteines ein Stück rückwärtsfahren. Der nachfahrende Streifenwagen touchierte dabei das Auto, ein Polizist stieg aus und forderte den Lenker mit gezogener Waffe auf, auszusteigen. Der zeigte sich unbeeindruckt und flüchtete. Nach Erhebungen wurde der 24-jährige Zulassungsbesitzer aus Linz als Lenker ausfindig gemacht. Er zeigte sich aber nicht geständig. Die Polizeiinspektion Wels bittet daher Zeugen sich unter der Telefonnummer 059133 4197200 zu melden.

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