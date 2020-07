Ratschings: Mit Mähmaschine überschlagen

Ratschings – In Mittertal in Ratschings ist am Freitagnachmittag eine Person bei einem Unfall erheblich verletzt worden. Eine Mähmaschine hatte sich überschlagen.

Carabinieri und Notarzt wurden gegen 15.30 Uhr alarmiert.

Die verletzte Person wurde nach der Erstversorgung ins Sterzinger Spital eingeliefert.