Raub in Bozen: 24-Jähriger geht auf Wachmann los

Bozen – Die Polizei in Bozen hat in Zusammenarbeit mit der Quästur von Mailand einen 24-jährigen Marokkaner gestellt, gegen den ein Vollstreckungsbefehl des Bozner Untersuchungsrichters vorliegt. Dem Mann wird unter anderem Raub und Bedrohung vorgeworfen.

Im vergangenen März soll E. T. M. mehrere Kleidungsstücke in einer Boutique in Bozen entwendet und bei sich versteckt haben. Als ihn das Sicherheitspersonal zur Rede stellte, ließ er das Diebesgut zu Boden fallen und bedrohte einen Wachmann mit dem Tod.

Gleichzeitig trat der 24-Jährige den Angestellten gegen das Bein und versuchte, mit einer Glasflasche auf ihn einzuschlagen. Anschließend ergriff er die Flucht.

Durch die Analyse der Aufnahmen von Überwachungskameras und anhand von Zeugenaussagen konnte der mehrfach vorbestrafte Mann identifiziert werden.

In der Zwischenzeit war der Mann allerdings bereits in ein Abschiebezentrum nach Mailand eskortiert worden. In Mailand hat die Polizei den Mann am gestrigen nun Mittwoch wegen erschwerten Raubüberfalls und Körperverletzung verhaftet. Dort wurde er auch in das Gefängnis überstellt.