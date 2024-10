Raubüberfall in Bozner Sparkassen-Filiale

Von: mk

Bozen – In der Galvani-Straße in Bozen soll sich am Freitagnachmittag in der Filiale der Sparkasse ein Raubüberfall ereignet haben.

Wie Alto Adige online berichtet, haben drei vermummte Männer die Flucht ergriffen. Die Täter sollen Italienisch gesprochen haben.

Ersten Informationen zufolge wurden 90.000 Euro erbeutet. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Die Täter sollen vier Mitarbeiter der Bank und den Direktor dazu gezwungen haben, in den Tresorraum zu gehen und ihnen das Geld zu übergeben. Anschließend haben sie die Bankangestellten eingesperrt und die Flucht ergriffen.

Offenbar hatten die Unbekannten behauptet, bewaffnet zu sein.