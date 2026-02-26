Aktuelle Seite: Home > Chronik > RaubÃ¼berfall in Meran: Polizei stellt jungen TÃ¤ter
Donnerstag, 26. Februar 2026 | 15:36 Uhr
Quästur Bozen
Meran – Wie die Quästur mitteilt, waren Beamte des Kommissariats für öffentliche Sicherheit in den vergangenen Tagen nach einer Meldung über einen Raubüberfall in der Meraner Altstadt im Einsatz. Ein bislang unbekannter Täter hatte einem Mann mittleren Alters gewaltsam eine Umhängetasche mit persönlichen Gegenständen sowie eine Packung Zigaretten entrissen und war anschließend geflüchtet.

Unmittelbar nach dem Vorfall nahmen Ermittler die Untersuchungen auf. Durch die Befragung von Zeugen sowie die Auswertung von Videoaufnahmen aus Überwachungskameras im betroffenen Bereich konnten entscheidende Hinweise gesammelt werden.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen gelang es den Ordnungshütern schließlich, einen jungen italienischen Staatsbürger als mutmaßlichen Täter auszuforschen. Er wurde auf freiem Fuß bei der zuständigen Justizbehörde angezeigt.

