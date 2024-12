Raubüberfall und Gewalt im Supermarkt: Polizei verhaftet Täter

Von: fra

Bozen – Am Abend des 23. Dezembers, gegen 19.35 Uhr, wurde der Einsatzzentrale der Polizei ein gewalttätiger Vorfall im “ALDI”-Supermarkt in der Freiheitsstraße in Bozen gemeldet. Ein Mann war dabei, Flaschen und andere Gegenstände auf das Sicherheits- und Kundenpersonal zu werfen, was Panik auslöste und erhebliche Schäden an Möbeln und Waren verursachte.

Die schnell eingetroffenen Polizeibeamten konnten den Täter sofort identifizieren und festnehmen: Es handelte sich um E.M.H., einen 30-jährigen marokkanischen Staatsbürger mit einem umfangreichen Vorstrafenregister, das unter anderem Körperverletzung, Gewalt gegen Beamte, Diebstahl und Raub umfasst.

Der Mann hatte sich bereits beim Versuch, Waren zu stehlen, gewaltsam gewehrt, eine Sicherheitskraft verletzt und begann dann, mit Glasflaschen um sich zu werfen. Nach seiner Festnahme wurde er wegen schweren Raubs verhaftet und in die Justizvollzugsanstalt gebracht.

Der Quästor Paolo Sartori veranlasste daraufhin die Widerrufung des internationalen Schutzstatus von E.M.H., um eine Ausweisung zu erwirken. Er betonte die wiederholte Gewalt des Täters trotz seines Status als Asylbewerber und unterstrich die Notwendigkeit eines strengen Kontrollsystems, um die Sicherheit der Bürger und der Arbeitsplätze zu gewährleisten.