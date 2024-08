Rauchentwicklung in Bruneck löst Feuerwehreinsatz aus

Von: luk

Bruneck – Am Donnerstagnachmittag kam es in der zentral gelegenen Michael-Pacher-Straße in Bruneck zu einem Feuerwehreinsatz. Gegen 15.00 Uhr gab es starken Rauch aus einem Wohngebäude. Die alarmierte Brunecker Feuerwehr stellte vor Ort fest, dass ein Defekt an einem Holzofen die Ursache war, nicht ein Brand.

Die Feuerwehr konnte den Rauch im Gebäude mit Ventilatoren bekämpfen. Der Einsatz dauerte etwa eineinhalb Stunden. Neben der Feuerwehr waren auch das Weiße Kreuz, Carabinieri und die Ortspolizei im Einsatz.