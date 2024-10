Registrierkasse nach Einbruch auf die Straße geworfen

Von: luk

Bozen – Die Nächte werden länger und das nutzen üblicherweise auch Einbrecher und Diebe aus. In der Nacht auf Freitag wurde erneut in das Geschäft “Casa Shop” in der Mailandstraße in Bozen eingebrochen. Es war bereits der fünfte Vorfall dieser Art in 30 Jahren Geschäftstätigkeit. Dieses Mal brachen die Übeltäter den Eingangsbereich mit Gewalt auf und plünderten die Registrierkasse. Anschließend warfen sie die Kasse mitten auf die Straße.

Die Beute ist angesichts des Sachschadens von mehreren Tausend Euro mit 150 Euro unerheblich. Für den Geschäftsinhaber Lorenzo Cavallari ist es vor allem der Schock über die Verletzung seiner Privatsphäre, der schwer wiegt. Der materielle Schaden ist zwar durch die Versicherung gedeckt, das ungute Gefühl wird aber noch einige Zeit anhalten.

Auch Stadtviertelrat Gianni Rossato äußerte sich besorgt über die zunehmenden Einbrüche und den Vandalismus in der Stadt, insbesondere in der Horazstraße, wo sich in letzter Zeit mehrere ähnliche Vorfälle ereignet haben. Er wies auf das Problem der unzureichenden Beleuchtung hin, die seiner Meinung nach das Sicherheitsgefühl der Bewohner und Ladenbesitzer beeinträchtigt. Rossato fordert daher bessere Beleuchtungsmaßnahmen, um die Kriminalität in diesen Gebieten einzudämmen.