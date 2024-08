Rentnerin aus dem Schlaf gerissen: Plötzlich steht ein Einbrecher vor ihr

Er kam über die Regenrinne in den dritten Stock

Von: Ivd

Bozen – In Bozen hat sich kürzlich ein erschreckender Vorfall ereignet, als eine ältere Frau in ihrer Wohnung plötzlich von ungewöhnlichen Geräuschen geweckt wurde. Als sie aufstand, um nachzusehen, stand sie unerwartet einem Einbrecher gegenüber, dessen Taschenlampe ihr ins Gesicht leuchtete.

Die Eindringlinge, die sich akrobatisch über die Regenrinne bis in den dritten Stock geschlichen hatten, ergriffen sofort die Flucht, als die Frau laut aufschrie.

Der Vorfall ereignete sich in der Mailandstraße, wo die Täter offenbar ihre Ziel sorgfältig ausgewählt hatten. In den Tagen vor dem Einbruch wurden in der Umgebung unbekannte Personen beobachtet, die mutmaßlich das Terrain auskundschafteten. Dass das Gebäude aufgrund der Urlaubszeit größtenteils leer war, machte die Sache für die Diebe besonders einfach.

Am nächsten Morgen versammelten sich die Nachbarn besorgt um das Haus, wobei sie auf die sichtbaren Schuhabdrücke neben der Regenrinne hinwiesen. Diese belegen, wie die Einbrecher in die obere Etage gelangten. Überwachungskameras in der Nähe haben möglicherweise Aufnahmen der Täter gemacht, und die Polizei untersucht derzeit das Material, berichtet die Zeitung Alto Adige.