Rettungseinsätze des Weißen Kreuzes am Limit

Bozen – Seit einigen Tagen haben die Rettungseinsätze des Weißen Kreuzes, welche mit einem Infektionshintergrund in Verbindung stehen, erneut stark zugenommen, so berichten Medien. Aus diesem Grund wendet sich der Landesrettungsverein an die Bevölkerung und verweist darauf, dass die Unzahl an Einsätzen bald nicht mehr zu stemmen seien.

Zur Zeit sind die Hausärzte vermehrt auf den Einsatz des Weißen Kreuzes angewiesen und in den Notaufnahmen der Krankenhäuser herrscht wieder ernstzunehmender Hochbetrieb. Aus diesem Grund sei es notwendig, einen Beitrag zu leisten und sich strikt an die vorgegebenen Verhaltensregeln zu halten.

Südtirols Bevölkerung ist zu rund 78 Prozent geimpft und hinkt somit dem restlichen Staatsgebiet um 10 Prozent hinterher.