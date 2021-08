Rettungseinsatz in der Bletterbachschlucht

Aldein – Am Freitag sind First Responder der Freiwilligen Feuerwehr Aldein zu einem Einsatz in den GEOPARC Bletterbach gerufen worden. Eine Person war dort verunglückt.

Gemeinsam mit der Bergrettung Unterland wurde die verletzte Person erstversorgt.

Anschließend erfolgte die Bergung mit dem Rettungshubschrauber Pelikan 1.