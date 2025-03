Rettungsteam befreit Mädchen nach Unfall in KITA

Einsatz in Andrian

Von: mk

Andrian – In Andrian hat sich am Freitagvormittag gegen 10.00 Uhr ein Unfall in einer KITA zugetragen. Das Weiße Kreuz und die örtliche Freiwillige Feuerwehr sind ausgerückt.

Die Retter mussten demnach ein Mädchen befreien. Das Kind hatte sich in der Kindertagesstätte unglücklich bei einer Glastür eingeklemmt.

Das Mädchen legte in der angespannten Situation außergewöhnliche Tapferkeit an den Tag. Das Rettungsteam konnte die junge Patientin schnell und sicher befreien.

Anschließend wurde sie zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus nach Bozen gebracht.