Rheuma-Liga: Gemeinsam in den Bergen unterwegs

Von: mk

Rheumakranke Menschen sind oft in ihrer Bewegung eingeschränkt und können deshalb keine anspruchsvollen Bergtouren unternehmen. Aus diesem Grund organisiert die Rheuma-Liga jährlich eine Frühjahrs-, eine Sommer- und eine Herbstwanderung, die auf die Bedürfnisse von Rheumatikern zugeschnitten sind.

Und so trafen sich am 25. August wieder zahlreiche Mitglieder der Rheuma-Liga zur jährlichen Sommerwanderung. Dieses Jahr ging es hoch über die Kurstadt hinauf auf die Kirchsteiger Alm. Bei strahlendem Wetter startete die Gruppe vom Parkplatz in Falzeben hinauf zur Zuegg-Hütte und durch ein nettes Waldstück weiter auf die Rotwand-Hütte.

Den Wanderern bot sich ein herrlicher Ausblick auf den Ifinger. Auf der Kirchsteiger Alm angekommen, gab es eine köstliche Mahlzeit und die Gelegenheit zum geselligen Austausch. Das gemeinsame Essen und die Zeit zusammen vergingen wie im Fluge. Nach einer kurzen Ruhepause ging es schließlich auf dem gemütlichen Heimweg wieder zurück ins Tal. Die Wanderer verabschiedeten sich mit dem Wunsch, sich bei der nächsten Wanderung 2025 wiederzutreffen.

„Für Rheumatiker ist es wichtig, den gesamten Bewegungsapparat zu stärken. Dabei kann wohl dosierte Bewegung dazu beitragen, die Schmerzen der Patienten zu lindern. Darüber hinaus ist Wandern gut für die Psyche. Man ‚lüftet‘ den Kopf, ‚vergisst‘ für einige Augenblicke den Schmerz und genießt das nette Beisammensein mit anderen Menschen. Deshalb versuchen wir, auch Wanderungen in das Programm der Rheuma-Liga aufzunehmen“, meinen der Präsident der Rheuma-Liga Günter Stolz und Geschäftsführer Andreas Varesco.