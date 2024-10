„Rheuma – was ist das eigentlich?“

Vortragsabend der Rheuma-Liga in Mals

Von: mk

Mals – Kürzlich fand auf Initiative des Bildungsausschusses Mals und in Zusammenarbeit mit der Rheuma-Liga Südtirol ein Vortrag mit Dr. Peter Matzneller, Rheumatologe am Krankenhaus in Schlanders und Meran, statt.

Nach der Begrüßung durch die Vertreter des Bildungsausschusses Mals begrüßte Rita Feierabend, Bezirksleiterin im oberen Vinschgau, das Publikum. Danach stellte das Vorstandsmitglied der RheumaLiga, Birgit Kaschta, das umfangreiche Programm des Vereins vor und erklärte, die Rheuma-Liga sei gerne dazu bereit, mehr Kurse im Vinschgau zu organisieren. Entsprechende Kurswünsche würden immer gern aufgenommen.

Die Kurse der Rheuma-Liga werden alle von geschultem Personal geleitet, sodass die Qualität der Kurse gewährleistet ist. Die Rheuma-Liga möchte auch im Westen Südtirols zur Erhaltung und auch Verbesserung der Gesundheit der Betroffenen beitragen. Anschließend eröffnete Dr. Matzneller seinen Vortrag mit der Frage, was die Anwesenden sich unter Rheuma vorstellen. Vorher stellte er den Rheumatologischen Dienst sowie dessen Aufgaben vor. Mittels Bildern unterstrich er den Unterschied zwischen entzündlichem Rheuma und Abnutzungsrheuma.

In seinem Vortrag ging er auf entzündliche und degenerative Gelenk- und Wirbelsäulenerkrankungen ein. Anhand von zwei Fällen, es wurden Bilder betroffener Hände gezeigt, konnten die Anwesenden auch im Rahmen einer gespielten „Diagnose“ ihre Vermutungen hinsichtlich des vorliegenden Krankheitsbildes äußern. Im Anschluss wurden noch zahlreiche Fragen an Dr. Matzneller gerichtet, die dieser gerne beantwortete.

„Aufgrund der vielen Fragen an die Vortragenden bei den Vorträgen sieht man, dass Rheuma ein aktuelles und gefühltes Thema ist und daher fühlt sich die Rheuma-Liga in ihrem Tun bestärkt und wird weiterhin landesweit Vorträge anbieten, damit die Bevölkerung sensibilisiert und informiert wird.“, so der Präsident der Rheuma-Liga Günter Stolz und Vorstandsmitglied Birgit Kaschta.