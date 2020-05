Ritten: In Panik geratene Pferde stürzen in den Tod

Ritten – Heute früh wurden die Bergrettung Ritten und Barbian zu einem ungewöhnlichen Einsatz alarmiert. Medienberichten zufolge sind in Mittelberg bei Lengstein mehrere Pferde aus einem Gehege ausgebrochen und dann in Panik in die Finsterbachschlucht gestürzt. Dabei verendeten neun der 13 Haflinger.

Die Tiere wurden mit einem Hubschrauber von Elikos Helicopterservice aus dem unwegsamen Gelände geborgen.

Neben der Bergrettung standen auch die Freiwillige Feuerwehr Lengstein und Tierärzte im Einsatz.

Unklar ist, warum die Tiere in Panik geraten sind.

#INFOINTERVENTO: VVF Longostagno – 01.05.20 – 08:54 – Livello d’allarme 4 – recupero e salvataggio animali a Monte di… Pubblicato da Landesfeuerwehrverband Südtirol su Venerdì 1 maggio 2020