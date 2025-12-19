Rotes Kreuz in Leifers: Raumprogramm für neuen Sitz genehmigt

Von: Ivd

Bozen/Leifers – Die Planung für den neuen Sitz für das Rote Kreuz in Leifers kann nun anlaufen. Die Landesregierung hat heute das Raumprogramm und den wirtschaftlichen Kostenrahmen für das Vorhaben genehmigt. Es handle sich um ein seit Jahren gewünschtes Vorhaben, das nun angegangen werde und die Rettungs- und Hilfsdienste im Gebiet maßgeblich unterstütze, sagt Hochbau- und Vermögenslandesrat Christian Bianchi, der den Beschluss vorgelegt hatte. Voraussichtlich wird das Land rund 4,7 Millionen Euro in das Projekt investieren.

“Der Bau des neuen Sitzes ist eine grundlegende Investition, um die Qualität und die Schnelligkeit der Rettungseinsätze zu verbessern und die unverzichtbare Rolle des Roten Kreuzes zum Wohl der gesamten Bevölkerung zu stärken”, unterstreicht Landesrat Bianchi und verweist auf die künftig verbesserte Zufahrt für die wichtige Einrichtung.

Derzeit sei die Zufahrtsstraße sehr eng, das Gebiet liege nahe an den Schulen und an dicht besiedelten Wohnzonen und unterliegt Verkehrsbeschränkungen. Zudem sei die Anbindung an die Kennedystraße, die wichtigste Verkehrsachse im Ortszentrum, schwierig, sagt Bianchi. Auch das aktuelle Gebäude selbst ist laut Landesrat weder von der Größe noch von der Bauart her geeignet.

Der neue Sitz entstehe in strategisch günstiger Lage zwischen der Kennedystraße und der Unterbergstraße, in unmittelbarer Nähe zum Gemeinschaftshaus Leifers und zum Seniorenwohnheim Domus Meridiana, erklärt Bianchi. Die Standortwahl soll eine möglichst effiziente Arbeit ermöglichen und die Zusammenarbeit mit den wichtigsten sozial- und gesundheitlichen Diensten vor Ort erleichtern.

Die Hauptzufahrt für die Einsatzfahrzeuge wird direkt über die Kennedystraße erfolgen, um schnelle und reibungslose Einsätze zu gewährleisten. Der neue Sitz des Roten Kreuzes wird über ein Untergeschoss mit Garage, Abstellplatz für Krankenwagen, Umkleide-Lager- und Technikräumen verfügen. Im Obergeschoss sind Büros, Aufenthaltsbereiche, ein Mehrzwecksaal, Schlafzimmer und weitere Nebenräume geplant. Die übrigen Funktionsräume sind auf einer einzigen oberirdischen Ebene angeordnet, mit einem kompakten Baukörper, der sich harmonisch in die Umgebung einfügt.

Vorgesehen sind neben der verbesserten Zufahrt auch Rad- und Fußwege sowohl von der Kennedystraße als auch von der Unterbergstraße. Der Außenbereich des Gebäudes wird durch einen großen Garten aufgewertet, den das Personal als Erweiterung des Wohnbereichs und des Mehrzweckraums nutzen kann.