Rubbellose mit gestohlener Kreditkarte gekauft

Carabinieri lösen eine Serie von Diebstählen in Bozen

Von: mk

Bozen – Die Carabinieri von Bozen haben in den vergangenen Wochen eine Reihe von Diebstählen aufgeklärt. Nicht zuletzt dank verdeckter Ermittlungen konnten sechs Personen identifiziert und der Justiz übergeben werden.

Die Taten ereigneten sich zwischen Juli und August und reichten von Ladendiebstählen über Taschendiebstähle bis hin zum Missbrauch von gestohlenen Kreditkarten. Besonders dreist war ein Ladendiebstahl im Herzen der Altstadt, bei dem zwei Täter Kleidung im Wert von 600 Euro erbeuteten.

Drei weitere Personen, die identifiziert worden sind, wurden mit dem Diebstahl einer Brieftasche aus einem Auto in Verbindung gebracht. Einer der drei Männer, der sich im Hausarrest befand, soll die Brieftasche gestohlen haben, als er seine Wohnung aus Arbeitsgründen verlassen durfte. Zwei mutmaßliche Komplizen haben darauf die Kreditkarten aus der Brieftasche missbräuchlich verwendet, indem sie mehrere Rubbellose an einem Automaten einer bekannten Tabaktrafik in Bozen kauften.

Infolge dieser Tat hat das Überwachungsgericht den Hausarrest revidiert. Stattdessen wurde der mutmaßliche Dieb ins Bozner Gefängnis eingeliefert, während die beiden anderen Männer angezeigt wurden.

Ein nahezu identischer Vorfall ereignete sich im Juli, als ein Bürger einen Diebstahl in Rentsch zur Anzeige brachte. Demnach sind aus seinem geparkten Pkw mehrere Kreditkarten gestohlen worden. Diese wurden anschließend von einem Mann benutzt, der ebenfalls Rubbellose am selben Automaten kaufen wollte. Auch er wurde in den vergangenen Tagen identifiziert und angezeigt.