Rührende Geschichte mit Happy End in Tramin

Tramin – Eine rührende Geschichte mit Happy End gab es am Montagvormittag in Tramin. Wie die Carabinieri berichten, war eine Seniorin (85) aus dem Altenheim verschwunden, wohl mit der Absicht, in ihre Heimatregion Veneto zurückzukehren.

Als die Abwesenheit der Dame bemerkt wurde, die sich zudem noch in nur leichter Bekleidung aus der Einrichtung entfernt hatte, wurden die Carabinieri alarmiert.

Zunächst suchten die Ordnungshüter die Umgebung des Bahnhofs von Neumarkt ab, mit negativem Ergebnis. Dann dehnten sie ihre Suche aus und konnten die Vermisste schließlich auch dank Hinweisen aus der Bevölkerung in einer Bar in Tramin auffinden.

Die Exekutivbeamten spendierten der etwas fröstelnden 85-Jährigen einen Kaffee und versuchten sie zu beruhigen. Nach einiger Zeit war ihr Vorhaben von Erfolg gekrönt.

Die Frau begann aus ihrem Leben zu erzählen und erklärte, dass sie noch einmal ihre Heimatstadt Padua habe sehen wollen. Sie sei in jungen Jahren nach München gezogen, habe dort geheiratet und eine Familie gegründet. Im Pensionsalter sei sie dann mit ihrem Mann nach Eppan gekommen, um hier den Lebensabend zu verbringen.

Die Exekutivbeamten brachen die Frau im Anschluss an das auflockernde Gespräch zum Hausarzt, um ihren Gesundheitszustand zu überprüfen. Dann wurde die Seniorin ins Altersheim gebracht, wo sie von Angestellten und ihren Heimkollegen herzlich empfangen wurde.

Zum Abschied dankte sie den Carabinieri und sprach ihnen ihr Lob aus. Auch wenn sich die Welt seit ihren Jugendjahren stark verändert habe, könne man doch weiterhin auf die Carabinieri zählen.