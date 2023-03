Runter vom Gas: Neue Abschnitte mit dynamischer Geschwindigkeit auf der A22

Bozen/Trient – In ihrem Sitz in Trient hat die Brennerautobahngesellschaft bei einer Pressekonferenz die neuen Autobahnabschnitte mit dynamischer Geschwindigkeit vorgestellt. Im Rahmen des Projekts „Brennerlec after-life” soll an fünf Stellen das Tempolimit reduziert werden.

Die Strecken befinden sich bei Brixen, Bozen, Neumarkt, Trient und Rovereto. Deren Länge variiert jeweils zwischen fünf und 15 Kilometern.

Bei Brixen und Bozen soll die Geschwindigkeitsbegrenzung bei 90 km/h liegen, während bei Neumarkt, Trient und Rovereto 100 Stundenkilometer vorgesehen sind.

Auf der Strecke bei Trient und Bozen gehe es bereits seit heute los, während Brixen und Rovereto im Sommer nachziehen würden, erklärte Carlo Costa, der technische Generaldirektor der Brennerautobahn AG.

Die Geschwindigkeitsreduzierung erfolgt nicht nur aus ökologischen Gründen, sondern es spielen auch sicherheitstechnische Überlegungen eine Rolle. Auf Strecken, bei denen das Projekt umgesetzt worden sei, habe sich die Unfallrate um das Fünffache reduziert, hieß es auf der Pressekonferenz.

Projektpartner der Brennerautobahn AG sind die Landesumweltagenturen von Trient und Bozen, die Universität in Trient, die Cisma GmbH und der NOI Techpark.