Russen greifen jetzt mit Ladas an – VIDEO

Moskau/Kiew – Panzerabwehrlenkwaffen montiert auf einen Lada in Camouflage: Dieses Video kursiert derzeit auf Telegram und anderen sozialen Medien und wurde offenbar in diesen Tagen im Frontgebiet in der Ukraine aufgenommen.

Es zeigt eine russische Einheit, die in dem geländegängigen Auto russischer Produktion ins Kampfgebiet fährt. Auf dem Dach ist eine sogenannte ATGM zur Bekämpfung gepanzerter Fahrzeuge montiert. Die Soldaten springen aus dem Lada, nehmen Position ein, während einer die Panzerabwehrwaffe abfeuert.

Ob diese mobilen Einheiten tatsächlich die ukrainische Gegenoffensive bremsen und westliches Kriegsgerät, wie Bradley- und Leopard-Panzer ausschalten können, ist vorerst unklar.

We’ve officially passed the mobile cottage AFV for the biggest troll of the war so far.

Russian armed forces use a Lada as an ATGM carrier somewhere along the front. 🤣🤣

Credit: @Trollstoy88 @cirnosad @zerosum24 pic.twitter.com/juZwJqxevl

— General_Butler (@GeneralButler_) June 17, 2023