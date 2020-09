Saftige Strafen für Raser

Bozen – Die Straßenpolizei hat am Wochenende landesweit verschärfte Kontrollen durchgeführt. Am Samstag wurden auf der Schnellstraße MeBo drei Lenker aufgehalten, die das erlaubte Tempolimit um rund 40 Stundenkilometer überschritten hatten.

Statt mit 90 km/h waren die Fahrzeuge mit einer Geschwindigkeit von jeweils 156, 146 und mit 138 Stundenkilometern unterwegs. Allen drei Personen wurde der Führerschein entzogen. Unter den Lenkern war auch ein 21-jähriger Führerscheinneuling, der zusätzlich zu einer Geldbuße von 709 Euro verdonnert wurde.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat die Straßenpolizei einen weiteren Führerscheinneuling aufgehalten. Der Lenker, der ebenfalls 21 Jahre alt ist, wurde einem Alkoholtest unterzogen. Obwohl Führerscheinneulinge überhaupt keinen Tropfen konsumieren dürfen, falls sie sich ans Steuer setzen, hatte der junge Mann rund 0,2 Promille im Blut.

Am Samstagvormittag hat eine Streife der Sterzinger Straßenpolizei auf der Brennerautobahn bei der Mautstelle Bozen Nord einen Lkw-Fahrer überprüft. Der Mann, der aus Indien stammt und sich regulär in Italien aufhält, hatte keinen Führerschein, weil er nie die Prüfung absolviert hat. Der Mann wurde zu einer Geldbuße von 5.110 Euro verdonnert und muss mit weiteren Konsequenzen rechnen.

Die Straßenpolizei von Bruneck hat hingegen im Gadertal in der Nähe von St. Martin in Thurn die Erhebungen nach einem Unfall durchgeführt. Ein junger Mann aus Deutschland soll in einer Rechtskurve auf die andere Fahrspur gelangt sein und ist so mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammengeprallt. Im zweiten Wagen saßen unter anderem zwei Minderjährige, die leichte Verletzungen davontrugen.

Dem Lenker aus Deutschland, der den Unfall verursacht hat, wurde wegen seines gefährlichen Fahrstils der Führerschein abgenommen. Außerdem muss er eine Verwaltungsstrafe von 328 Euro zahlen.