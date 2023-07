Sand in Taufers: Drachenflieger abgestürzt – schwer verletzt

Sand in Taufers – In Sand in Taufers hat sich am Donnerstag kurz vor 12.00 Uhr ein schwerer Freizeitunfall ereignet.

Ersten Informationen zufolge ist ein Drachenflieger abgestürzt. Eine Person wurde schwer verletzt.

Im Einsatz standen der Notarzt, das Weiße Kreuz, der Notarzthubschrauber Pelikan 1 und die Carabinieri.

Die schwerverletzte Person wurde ins Bozner Krankenhaus eingeliefert.