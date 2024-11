Sanitätsrat: Die neuen Mitglieder sind ernannt

Von: mk

Bozen – Der Sanitätsrat ist das wichtigste interne Beratergremium des Südtiroler Sanitätsbetriebs. Mit heutigem Datum sind die neuen Mitglieder ernannt worden.

In den letzten Wochen fand die Wahl dieses vom Landesgesetz vorgesehenen internen Beratergremiums statt. Der Sanitätsrat umfasst 21 Mitglieder und berät die Betriebsdirektion im Bereich Gesundheitstechnik und gibt seine Stellungnahme zu gesundheitstechnischen Tätigkeiten von besonderer organisatorischer Bedeutung ab. Der Sanitätsrat wird für 5 Jahre ernannt.

Den Vorsitz hat der amtierende Sanitätsdirektor Dr. Josef Widmann inne. Von Amts wegen sitzen auch die Pflegedirektorin Dr.in Marianne Siller und der Direktor der Organisationseinheit für die klinische Führung Dr. Oliver Neeb im Sanitätsrat.

Dazu kommen 18 gewählte Mitglieder, die in den letzten Wochen ermittelt worden sind. An der Wahl konnten sich alle Mitarbeitenden des Sanitätsbetriebes sowie die Ärztinnen und Ärzte für Allgemeinmedizin und Kinderärztinnen und Kinderärzte freier Wahl beteiligen.

Die gewählten Neu-Mitglieder sind folgende:

Sieben Vertreterinnen und Vertreter des ärztlichen Gesundheitspersonals

• Gesundheitsbezirk Bozen

Dr. Michael Mian

Dr. Egon Glöggl

Dr.in Laura Valzolgher

• Gesundheitsbezirk Meran

Dr. Stefan Haumer

Dr. Paul De Bosio

• Gesundheitsbezirk Brixen

Dr.in Sigrid Lun

• Gesundheitsbezirk Bruneck

Dr.in Gaia Piccinni

1 Vertreterin der Ärztinnen/Ärzte für Allgemeinmedizin

• Dr.in Monica Oberrauch

1 Vertreterin der frei wählbaren Kinderärztinnen/Kinderärzte

• Dr.in Dora Bertagnolli

2 Vertreterinnen/Vertreter des leitenden nichtärztlichen Gesundheitspersonals

• Dr. Edmund Senoner

• Dr.in Valentina Zingerle

1 Vertreterin des tierärztlichen Personals

• Dr.in Mariachiara Armani

1 Vertreter der Apothekerinnen/Apotheker

• Dr. Nicolas Sagaria

3 Vertreterinnen/Vertreter des Krankenpflegepersonals, davon eine Vertretung der Pflegedienstleitung

• Paolo Berenzi

• Fabian Unterholzer

• Thomas Kirchlechner (PDL)

2 Vertreterinnen/Vertreter des Personals aus den Bereichen Sanitätstechnik, Rehabilitation und Prävention

• Sara Zambelli Pavà

• Arno Bazzanella

Generaldirektor Christian Kofler freut sich über die Zusammenarbeit mit dem neuen Sanitätsrat des Südtiroler Sanitätsbetriebes und dankt den Neuernannten für ihre Bereitschaft, in diesem Gremium tätig zu sein. „Ein besonderer Dank ergeht an die Wahlkommission unter dem Vorsitz von Dr. Paolo Martini, Direktor des Amtes für allgemeine Angelegenheiten und Versicherungen sowie an Dr.in Eliana Odi, leitende Beamtin des Gesundheitsressorts und den zwei Gewerkschaftsvertretern Dr.in Nadia Oberhofer und Stefan Erschbamer für die professionelle Abwicklung der Wahl“, so Kofler.

Verwaltungsdirektor Luca Armanaschi ist erfreut über die höhere Wahlbeteiligung: „Wir haben dieses Jahr die Wahl intern stark beworben, weil der Sanitätsrat ein unverzichtbares Beratergremium ist. Insgesamt haben sich 2.050 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Ärztinnen und Ärzte für Allgemeinmedizin und Kinderärztinnen und Kinderärzte freier Wahl an der Abstimmung beteiligt. Das Ergebnis zeigt ein steigendes Interesse an dieser Abstimmung; bei der letzten Wahl (2018) hatten nur rund fünf Prozent abgestimmt.“