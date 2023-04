Sarner Feuerwehrmann in voller Montur beim Dorflauf

Sarnthein – Aufsehenerregendes gab es am gestrigen Dienstag bei der ersten Etappe der VSS-Dorfläufe in Sarnthein zu sehen, als der Feuerwehrmann Michael Hochkofler in voller Montur durch die Zielgerade lief.

Der 41-Jährige absolvierte den Dorflauf mit einem fünfzehn Kilo schwerem Atemschutzgerät auf dem Rücken und lief die 5,8 Kilometer lange Strecke in bloß 37 Minuten.

Dabei stellt diese äußerst beachtliche Leistung nicht die erste Herausforderung dieser Art in Südtirol dar: In der Vergangenheit hatten bereits Feuerwehrleute mit Atemschutzausrüstung auf dem Kleinfeld Fußball oder Eishockey gespielt. Aktionen, die auf den sozialen Netzwerken viral gingen. Hochkoflers Leistung wird wohl ebenso sehr sich großer Anerkennung erfreuen dürfen.

Die Fitness unter Beweis gestellt hat heute einer unserer Kameraden beim Dorflauf in Sarnthein. In Einsatzkleidung und unter Atemschutz meisterte er die 5,8km souverän und hatte noch die Kraft für einen Zielsprint. Bravo Michl. Posted by FF Sarnthein on Tuesday, April 25, 2023