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36,5 Grad in Bozen im Mai - neuer Rekord

Saunatemperaturen ebben langsam ab

Mittwoch, 27. Mai 2026 | 17:29 Uhr
hitze ventilator sommer heiß sym
istock/eternalcreative
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Von: luk

Bozen – Eine ungewöhnliche Hitzeblase hat sich diese Woche über Europa festgesetzt und Südtirol mit einer ungewöhnlich frühen Hitzewelle konfrontiert.

Die Spitzentemperaturen stiegen in den vergangenen Tagen auf über 35 Grad und mehr. In den Städten und im Südtiroler Unterland fühlen sich die Bewohner wie in einer Sauna. Die frühe Hitze belastet besonders die urbane Bevölkerung, die sich unter der schwülen Luft kaum Luft holen kann.

Doch die Hitzezelle scheint nun ihre Spitze erreicht zu haben. Wie Landesmeteorologe Dieter Peterlin mitteilt, werden die Temperaturen in den kommenden Tagen etwas zurückgehen. Zuvor wurde heute aber ein neuer Rekord gerissen:

Die erste und ungewöhnlich frühe Hitzewelle hat heute ihren Höhepunkt erreicht: 36,5 °C in Bozen sind zugleich die höchste Temperatur in einem Mai seit Messbeginn im Jahr 1956. In den nächsten Tagen gehen die Temperaturen zumindest um ein bis zwei Grad zurück.

Am Sonntag nur mehr maximal 31 Grad

Am Mittwochnachmittag verändern sich die Bedingungen langsam: Die Quellwolken werden größer, und von Nordwesten her ziehen einzelne Regenschauer sowie vereinzelte Gewitter über Südtirol hinweg.

Dennoch bleibt am Donnerstag die Sonne verbreitet im Vordergrund: Der Himmel bleibt großteils blau, und die Schauerneigung ist insgesamt gering. In einigen Tälern setzt föhniges Wetter ein, das die Wärme noch intensiver spürbar macht.

Am Freitag geht es mit viel Sonnenschein und hochsommerlichen Temperaturen weiter. Der Samstag bleibt ebenfalls sonnig, nur zeitweise durchziehen dichtere Schleierwolken den Himmel, ohne die Wärme zu brechen.

Am Sonntag kehrt sich die Tendenz wieder leicht um: Sonne und größere Quellwolken wechseln sich ab, später sind stellenweise auch Gewitter möglich.

Gleichzeitig kühlen die Temperaturen leicht ab und erreichen noch Spitzenwerte von bis zu 31 Grad. Am Montag schließlich scheint verbreitet wieder die Sonne, begleitet von einigen harmlosen Quellwolken am Nachmittag.

Bezirk: Bozen

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