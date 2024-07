Schäden und überflutete Straßen in Steiermark und Kärnten

Von: apa

Im östlichen Kärnten, in der Weststeiermark und im oberen Murtal haben Unwetter in der Nacht auf Freitag für Überschwemmungen von Häusern und Straßen gesorgt. In der Gemeinde Krottendorf-Gaisfeld (weststeirischer Bezirk Voitsberg) wurde Zivilschutzalarm ausgelöst. Im Murtal um Knittelfeld und Judenburg sorgten heftige Gewitter ebenfalls für überflutete Straßen, Murenabgänge und überflutete Keller, wie die Feuerwehren mitteilten.

In Krottendorf-Gaisfeld war es wegen heftiger Niederschläge in den Abendstunden zu massiven Überschwemmungen gekommen. Deswegen habe die Katastrophenschutzbehörde den Auftrag zur Ausrufung des Zivilschutzalarms erteilt, so die Landeswarnzentrale Steiermark am Freitag. Einige Haushalte wurden evakuiert. Die Behörde rief die Bevölkerung auf, wegen der Überflutungsgefahr Tiefgaragen, Keller, Unterführungen und Uferbereiche zu meiden. Besonders betroffen waren auch die Gemeinden Maria Lankowitz, Ligist und Hallersdorf, teilte das Rote Kreuz Voitsberg mit. In Maria Lankowitz soll eine Person vom Hochwasser eingeschlossen gewesen sein und soll Verletzungen erlitten haben, so das Rote Kreuz. In einigen Bereichen in der Weststeiermark war der Strom ausgefallen.

Laut Landesfeuerwehrverband Steiermark waren über 100 Einsätze mit dutzenden Feuerwehren im Einsatz zu bewältigen. Gegen 20.00 Uhr hatte sich eine kräftige Gewitterzelle von Westen her um Judenburg und Knittelfeld entladen. Dies führte zu Überschwemmungen im Raum Fohnsdorf sowie Spielberg. Noch während des Gewitters rückten bereits Feuerwehren aus Spielberg, Apfelberg, Knittelfeld St. Margarethen, Sachendorf, Fohnsdorf, Großlobming, Kobenz, Flatschach und Kleinlobming zu Unwettereinsätzen aus. In der Gemeinde Spielberg kam es zu mehreren Murenabgängen, Überflutungen von Kellern und Unterführungen, ebenso in Kleinlobming, teilte die Feuerwehr mit. Rund 125 Einsatzkräfte waren bis in die späte Nacht hinein mit Aufräum- und Sicherungsarbeiten beschäftigt.

Im östlichen Kärnten waren vor allem die Bereiche des Görtschitztales an der Görtschitztal Straße (B92) und die Klippitztörl Landesstraße (L91) betroffen. Hier gab es in der Nacht Sperren wegen Überschwemmungen, die aber nach den Räumarbeiten durch die Feuerwehren wieder aufgehoben wurden. Zwischen Hüttenberg und Klein St. Paul war Freitagfrüh aber in beiden Richtungen mit Behinderungen durch Aufräumarbeiten zu rechnen.