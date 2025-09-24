Aktuelle Seite: Home > Chronik > Schärfere Waffengesetze vor Beschluss
Nationalrat startet in die Herbstarbeit

Schärfere Waffengesetze vor Beschluss

Mittwoch, 24. September 2025 | 07:48 Uhr
Nationalrat startet in die Herbstarbeit
APA/APA/THEMENBILD/ROLAND SCHLAGER
Schriftgröße

Von: apa

Der Nationalrat verabschiedet am Mittwoch eine Verschärfung der Waffengesetze. Die Novelle ist eine Reaktion auf den Amoklauf eines ehemaligen Schülers an einem Grazer Gymnasium, der im Juni zehn Menschenleben gefordert hatte. In dem Paket enthalten ist ein höheres Mindestalter für den Erwerb sowie eine ausgedehnte Abkühlphase nach Kauf der Waffe. Neben der Koalition werden auch die Grünen dem Gesetz zustimmen.

Zweiter größerer Gesetzesbeschluss ist eine ORF-Novelle. Mit dieser wird der gesetzliche Einfluss der Landeshauptleute auf die Bestellung von Landesdirektoren abgeschafft. Dazu wird die FPÖ ihren Antrag auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses in der Causa Pilnacek einbringen. Dieser wird in der Folge noch einmal vom Geschäftsordnungsausschuss geprüft, ehe die Arbeit los gehen kann.

Angesetzt sind zu Beginn der Sitzung auch zwei “Aktuelle Stunden”. Eine dreht sich auf Wunsch der NEOS um die Bildung, die andere auf Initiative der Grünen um die Klimaziele.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Rücknahme von Verbrenner-Aus angekündigt: Was denkt ihr darüber?
Kommentare
130
Rücknahme von Verbrenner-Aus angekündigt: Was denkt ihr darüber?
Wegen seines Haarschnitts verprügelt
Kommentare
96
Wegen seines Haarschnitts verprügelt
“Vernunft hat sich durchgesetzt”
Kommentare
96
“Vernunft hat sich durchgesetzt”
Ex-Bürgermeister von Verona fordert Abschuss aller Wölfe
Kommentare
47
Ex-Bürgermeister von Verona fordert Abschuss aller Wölfe
Antrag zu Gaza abgelehnt: Randalierer schlagen vor Bozner Rathaus zu
Kommentare
39
Antrag zu Gaza abgelehnt: Randalierer schlagen vor Bozner Rathaus zu
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 