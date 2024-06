Schlammlawine in Campill in St. Martin in Thurn

Von: mk

Campill – Nach dem Abgang einer Mure in den Seresbach im Mühlental in Campill in der Gemeinde St. Martin in Thurn im Gadertal hat die Wildbachverbauung Bagger organisiert, um Schlamm und Geröll umzuschichten.

Dies berichten Thomas Gamper und Martin Moser vom Landesamt für Wildbach- und Lawinenverbauung Ost in der Agentur für Bevölkerungsschutz, die mit Vorarbeiter Tobias Obwegs vor Ort sind. Ebenso vor Ort im Einsatz ist der Direktor des Landesamtes für Geologie und Baustoffprüfung Volkmar Mair.

Im Einsatz sind die Freiwilligen Feuerwehren von Campill, St. Martin in Thurn und Ehrenburg.

Um 16.10 Uhr hat der Bürgermeister von St. Martin in Thurn Giorgio Costabiei eine Zivilschutzmeldung verschickt. Aus einzelnen Gebäuden mussten die Bewohner evakuiert werden. Für 18 Uhr hat der Bürgermeister als oberster Zivilschützer eine Zivilschutzsitzung anberaumt.