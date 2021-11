Schneefälle führen zu Feuerwehreinsätzen in Südtirol

Bozen – Die Schneefälle haben Südtirol nicht nur in ein weißes Kleid gehüllt, sondern sorgten mancherorts auch für Probleme auf den Straßen.

So mussten mehrere Feuerwehren im Land ausrücken, weil Fahrzeuge nicht mehr weiterkamen oder in den Straßengraben gerutscht sind.

So etwa in Jenesien, wo ein Auto von der Fahrbahn abkam. Auch in Weissenbach oder Lengmoos am Ritten mussten die Wehrleute zur Bergung von Pkw ausrücken.

Im Eggental oberhalb von Welschnofen war ein Linienbus auf verschneiter Straße hängengeblieben, was für lange Rückstaus sorgte.

Wegen Autos, die nicht mehr weiterkamen, gab es auch auf der Staatsstraße ins Fleimstal Verkehrsbehinderungen.