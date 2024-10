Schneefall im Tal: Kampagne weist auf Gefährdungspotential hin

Von: mk

Bozen – Schneefall? Nevicata? Snowfall? 69 Plakate werden in diesen Tagen vom Landesstraßendienst entlang der Straßen angebracht, mit Beginn im oberen Vinschgau und im oberen Pustertal.

“Zwischen November und Mai soll damit in den Haupttälern auf das Gefährdungspotential durch Schneefall im Tal aufmerksam gemacht werden”, erläutert der Direktor des Landeswarnzentrums in der Agentur für Bevölkerungsschutz Willigis Gallmetzer. “Schneefälle, die zu Behinderungen und Unterbrechungen der Verkehrswege oder der Infrastrukturen führen können, haben wir in mehrere Klassen im Hinblick auf Dauer und Neuschneemenge eingestuft und die Schwellenwerte der Klassen dabei auf der Grundlage der bisher beobachteten Schneefallereignisse und ihrer Auswirkungen eingestuft.”

Mit dieser Kampagne soll den Verkehrsteilnehmenden das Bewusstsein für die Notwendigkeit vermittelt werden, sich bei Schneefällen angemessen auszurüsten und den Fahrverhältnissen anzupassen, unnötige Fahrten zu unterlassen und somit Verkehrsbehinderungen oder Unfälle zu vermeiden.

“Die Bewusstseinsbildung ist ein wesentlicher Bestandteil des Risikomanagements für Naturgefahren”, unterstreicht Landeshauptmann und Bevölkerungsschutzlandesrat Arno Kompatscher: “Wer sich informiert, den Wetterbericht und den Warnlagebericht konsultiert und die Bedeutung der Warnstufen kennt, kann sich angemessen verhalten und aktiv dazu beitragen, Unannehmlichkeiten und Gefahren durch Naturereignisse zu reduzieren.”

“Wetterphänomene und Naturereignisse in Südtirol werden täglich vom Landeswarnzentrum in der Agentur für Bevölkerungsschutz bewertet und als Warnlagebericht veröffentlicht”, erläutert der Direktor der Agentur für Bevölkerungsschutz Klaus Unterweger: “Die Grundlage für die Bewertung bilden die Wetterprognosen der Meteorologen, darauf aufbauend bewerten Hydrologen, Geologen und die Forstbehörde die Situation und damit eine mögliche Gefährdung durch Naturereignisse. Mit diesen Daten und Informationen erstellt und veröffentlicht das Landeswarnzentrum den Warnlagebericht.”

Warnlagebericht, Wetter, Verkehr

Informationen zur allgemeinen Wetterlage in Südtirol: wetter.provinz.bz.it.

Im täglich vom Landeswarnzentrum veröffentlichten Warnlagebericht wird das Gefährdungspotenzial für Schneefälle im Tal und weitere sieben Risiken täglich für den laufenden Tag und die drei Folgetage in Form von farblichen Warnstufen bewertet und dargestellt.

Laufend aktualisierter Verkehrslagebericht auf dem Onlineportal der Verkehrsmeldezentrale.