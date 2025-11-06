Aktuelle Seite: Home > Chronik > Schneeschuhwanderer aus Deutschland in der Nacht in Bergnot geraten
Vom Hochkönig gerettet

Schneeschuhwanderer aus Deutschland in der Nacht in Bergnot geraten

Donnerstag, 06. November 2025 | 10:40 Uhr
Die Wanderer wurden vom Notarzthubschrauber Christophorus 14 geborgen
APA/APA/Bergrettung Werfen
Schriftgröße

Von: apa

Zwei Schneeschuhwanderer aus Deutschland sind am Mittwochabend beim Aufstieg zum Hochkönig (2.941m) in Bergnot geraten. Die beiden 19-Jährigen konnten aus Erschöpfung nicht mehr weiter und alarmierten die Einsatzkräfte – jedoch erst nach Einbruch der Dunkelheit, was die Rettung deutlich erschwerte. Zwei Hubschrauber, Alpinpolizisten und ein Dutzend Bergretter brachten die Wanderer in Sicherheit. In der Höhe herrschen in den Bergen derzeit hochwinterliche Verhältnisse.

Das Duo war bereits am frühen Morgen aufgebrochen und wollte im Winterraum des für heuer geschlossenen Matrashauses direkt am Gipfel des Hochkönigs übernachten. Sie kämpften sich durch den Schnee, kamen wegen der winterlichen Bedingungen aber nur langsam und auf etwa 2.700 Metern schließlich gar nicht mehr weiter. Der Notruf der beiden ging gegen 17.30 Uhr bei der Bergrettung ein. Dabei war zunächst nicht klar, wo sie sich genau befanden.

Weil zunächst nicht sicher war, ob ein Hubschrauber zur Unterstützung bereitsteht, machten sich zwölf Bergretter aus Werfen (Pongau) auf den Weg. Sie bekamen dann aber Hilfe vom für Nachteinsätze mit einer Winde ausgestatteten Notarzthubschrauber Christophorus 14 und einem Polizeihubschrauber, der die Umgebung ausleuchtete. Die beiden Schneeschuhwanderer wurden gefunden, geborgen und ins Tal geflogen. Sie waren erschöpft und unterkühlt. Auf beide dürften nun hohe Einsatzkosten zukommen. “Das hätten sie durch eine etwas frühere Alarmierung – noch bei Tageslicht – vermeiden können”, betonte die Bergrettung Salzburg in einer Aussendung.

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Jannik Sinner ist glücklich, nicht in Österreich geboren zu sein
Kommentare
167
Jannik Sinner ist glücklich, nicht in Österreich geboren zu sein
System unter Druck: Italien droht die Renten-Krise
Kommentare
61
System unter Druck: Italien droht die Renten-Krise
Löhne können mit Inflation nicht mithalten  
Kommentare
51
Löhne können mit Inflation nicht mithalten  
Italien ist die Todesfalle Nummer eins in Europa
Kommentare
24
Italien ist die Todesfalle Nummer eins in Europa
Trotz Kritik und geschützten Uhus: Umstrittene Forststraße wird gebaut
Kommentare
21
Trotz Kritik und geschützten Uhus: Umstrittene Forststraße wird gebaut
Anzeigen
Eurogest
Eurogest
Ihr Experte für sichere und effiziente Archivierungslösungen
Das Frühstücksei aus Südtirol
Das Frühstücksei aus Südtirol
Bio- und Freilandeier
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 