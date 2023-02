Schock im Stadtbus: Rowdies werfen mit Steinen

Bozen – Das hatte wohl keiner der Fahrgäste der Linie 5 in Bozen auf dem Schirm: Als der Bus neulich am späten Nachmittag durch die Mailandstraße fuhr, geschah nämlich etwas völlig Unerwartetes. Nachdem sich an einer Haltestelle die Türen schlossen und der Fahrer im Begriff war, loszufahren, prasselten mit voller Wucht Steine gegen den Bus.

Einer davon durchschlug laut der Zeitung Alto Adige eine der Glastüren. Eine Familie mit zwei Kindern, die wenige Sekunden zuvor in den Bus gestiegen war, wurde nur um Zentimeter von den herumfliegenden Glasscherben verfehlt.

Der Fahrer stoppte den Bus unverzüglich und der Familienvater vergewisserte sich, dass seinen Kindern und der Frau nichts geschehen war. Danach stieg er aus, um nachzusehen, wer die Steine geworfen hatte. Als er eine Gruppe Jugendlicher davonlaufen sah, war klar, wen er verfolgen muss.

Die jungen Rowdies – alle im Alter von rund zwölf Jahren – konnten glücklicherweise gestoppt und den alarmierten Ordnungshüter übergeben werden. Diese nahmen ihre Identitäten auf und verständigten die Eltern, die nun für den entstandenen Schaden aufkommen werden müssen.