Schockierende Vorfälle hinter der Haustür

Bozen – Hinter Haustüren und Mauern lauern für die schwächsten unserer Gesellschaft in manchen Fällen oft die größten Gefahren. Am Bozner Landesgericht ist nun ein 54-jähriger Südtiroler wegen Sexualvergehen an Minderjährigen zu sieben Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden. Wie die Tageszeitung Alto Adige berichtet, hatte er Mann die eigene Tochter sexuell missbraucht, als diese zwischen fünf und elf Jahre alt war. Es soll dabei zu unsittlichen Berührungen gekommen sein – etwa unter der Dusche. Auch habe er sie versucht, auf den Mund zu küssen.

Außerdem soll er die beiden Töchter seiner Lebensgefährtin missbraucht haben. Neben diesen Opfern hat der Mann auch die Freundin seiner Tochter während eines Ausflugs missbraucht. Er hatte sie zur Seite genommen und aufgefordert, seinen Penis zu berühren.

Schließlich flog die Sache auf, auch weil seine eigene Tochter im Mittelschulalter die Kraft fand, sich zu wehren.

Neben dem ergangenen Urteil muss der Mann auch Schadenersatz leisten. Zudem verliert er das Sorgerecht für seine Tochter, muss Auskunft über seine Bewegungen geben und darf keine Arbeit annehmen, bei der er mit Minderjährigen in Kontakt kommt.